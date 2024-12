Lecce-Lazio, Baroni: "La squadra è un po' meno brillante. Queste partite..."

Nonostante una prestazione non brillante, soprattutto nel secondo tempo vista la superiorità numerica, la Lazio torna a vincere e sfata il tabù Lecce. Al termine della partita, Marco Baroni ha commentato così la vittoria ai microfoni di Sky Sport.

Una gara complicata. Il Lecce ha fatto una gara che ci dà noia, ma lo sapevamo. La squadra ha cercato di mettere più qualità possibile. Nel secondo tempo abbiamo crossato tanto, 17 cross, questa squadra in 58 giorni ha fatto 10 vittorie. È un gruppo che sta sul pezzo, lavora, ha mentalità. Queste partite sporche sono importanti, le porti in fondo solamente se ci credi. Voglio fare i complimenti ai ragazzi. La squadra è un po’ meno brillante, nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che ci alleniamo il 24 e il 26, ma dobbiamo anche recuperare le energie. Abbiamo tante partite addosso, e questo ci porta a essere un po’ più sporchi. Ripeto: la squadra c’ha creduto, quando sei in inferiorità numerica per me è ancora più difficile. Bisogna rimanere lucidi, equilibrio.