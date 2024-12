Lecce-Lazio: Marusic regala una vittoria sudata. Le pagelle

Lecce-Lazio è il match del sabato sera di questa 17sima giornata. I biancocelesti devono rispondere alla batosta arrivata l'ultima partita contro l'Inter, uno 0-6 schiacciante dove è girato tutto male gli uomini di Baroni.

Dall'altra parte il Lecce di Giampaolo che con l'arrivo del nuovo allenatore sembrato rinato, produce buon gioco e porta a casa punti preziosi per risalire. Oggi il club salentino è chiamato a un match di alto livello visto l'avversario.

La Lazio inizia con grinta il match, si vede tutta la voglia di rivalsa dopo l'ultima, pesante, sconfitta. Le occasioni però tardano ad arrivare, manovre d'attacco ben condotte ma nulla di estremamente pericoloso per la porta del Lecce. Il calciatore della Lazio più pericoloso è Castellanos, fa reparto da solo e al minuto 46 del primo tempo si guadagna un rigore lasciando i giallorossi in 10 per un fallo di mano sulla linea di Guilbert, difensore che ha fatto il possibile per salvare sulla riga il tiro proprio di Castellanos. L'argentino va anche dal dischetto e realizza lo 0-1 per la Lazio.

La ripresa si apre con un colpo a sorpresa dei giallorossi: dagli sviluppi di un corner arriva il tiro da fuori di Tete Morente, imparabile per Provedel, è pareggio. Il match riprende a senso unico, con la Lazio che gioca nella metà campo del Lecce ma senza creare grossi pericoli. Sul tabellino un gol annullato a Dia e poi il gol di Marusic, neo entrato, al minuto 88. La Lazio rischia nel finale con la traversa di testa di Kaba. E finisce 1-2. Di seguito le pagelle.

