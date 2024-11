Lazio, tifosi pronti a invadere la Johan Cruijff Arena

Tra gestione degli infortuni e preparazione tattica, come riportato da Il Messaggero, Baroni continua a lavorare con il gruppo ridotto. La Lazio ha svolto una doppia seduta di allenamento con un gruppo ridotto al minimo, complice l’assenza degli 11 nazionali e i riposi concessi a Pedro e Vecino. A mancare anche Patric, che dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, e Castrovilli, ancora alle prese con l’infortunio. La gestione di Baroni proseguirà anche nella sessione mattutina, con un focus principalmente sui difensori, che si sono allenati intensamente. Presenti in campo Lazari, Gigot, Romagnoli (che ieri ha effettuato accertamenti al piede, fortunatamente senza gravi conseguenze), Gila e Pellegrini, mentre il resto della rosa è impegnato con le rispettive nazionali.

La prossima sfida: l’Ajax e il pieno supporto dei tifosi

Intanto, la Lazio si prepara alla sfida di Europa League del 12 dicembre contro l’Ajax. La squadra, attualmente a punteggio pieno nel girone, punta a espugnare la Johan Cruijff Arena, dove nelle stagioni passate anche Napoli, Roma e Atalanta sono riuscite a ottenere risultati positivi. La gara si preannuncia particolarmente importante, con i tifosi biancocelesti pronti a invadere Amsterdam: i 2.600 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti in appena 3 ore, e l’intero impianto sarà sold out per il match.

Nella pagina successiva, una Lazio che vuole continuare a brillare in Europa