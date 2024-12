Lecce-Lazio, Gila: "C'era un po' di pressione per l'Inter. Siamo felici..."

Gila è stato autore di una grande prova difensiva in entrambi i tempi: la Lazio è riuscita a vincere contro il Lecce nonostante la sofferenza nel finale. Al termine, il difensore spagnolo ha commentato così la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni

La Lazio esce sempre nello stesso modo, purtroppo nel calcio ci sono partite come quella dell’Inter. Prima del gol avevo detto ai compagni di salire di più per andare a far gol. È arrivato la rete all’ultimo, la squadra è stata umile. Sulla prestazione sono d'accordo: c'era un po' di pressione per via dell'Inter. Alla fine siamo felici di aver conquistato i tre punti, questa è la cosa più importante.