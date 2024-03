Frosinone - Lazio, Castellanos nel post-partita: "Era una partita da vincere. Nella squadra c'è grande unione..."

La Lazio soffre ma vince 2-3 contro il Frosinone grazie alla rete di Zaccagni e alla decisiva doppietta nel giro di pochi minuti del Taty Castellanos.

Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn, il grande protagonista del match: Taty Castellanos

Queste le sue parole a Dazn:

Un Bilancio alla Lazio? "Io do il massimo fino all'ultimo minuto, così come la squadra. Sono molto contento per questa vittoria contro il Frosinone. Ora stiamo tutti bene, c'è grande unione ed è la squadra ad essere importante".

Queste le sue parole a Lazio Style Channel:

Personalmente erano molte partite che non venivano le occasioni per segnare, ma sono molto felice per i gol di stasera.”

Qui i suo intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Questa vittoria è per tutti i tifosi, per la gente, per la nostra squadra. Sono felice. Pensiamo anche al prossimo allenatore che sarà importante per noi. La cosa migliore era vincere per noi come squadra. Mi aspetto di giocare un po' di più, ma la cosa fondamentale è per il gruppo".