Verona-Lazio | Le formazioni ufficiali: difesa inedita per Baroni

Tutto pronto allo Stadio Bentegodi di Verona per la ventunesima giornata di Serie A, in cui la Lazio affronterà alle 18:00 il Verona di Paolo Zanetti. I biancocelesti sono il pareggio a Como e il ko contro la Roma deve necessariamente conquistare punti per confermare il quarto posto: a seguito della vittoria contro il Milan la Juventus ha scavalcato la Lazio ed è momentaneamente al quarto posto.

Nel frattempo a pochi istanti dal fischio d'inizio gli allenatori delle rispettive squadre, Marco Baroni e Paolo Zanetti hanno diramato le formazioni ufficiali in vista di Verona-Lazio.