Ufficiale, è Stefano Pioli il nuovo tecnico della Fiorentina: il contratto e il comunicato

É ufficiale, dopo l'addio di Palladino sarà Stefano Pioli a ricoprire il ruolo di nuovo tecnico della Fiorentina e a guidare i viola nelle prossime stagioni. In occasione del Viola Carpet, inoltre, il mister saluterà i tifosi il 14 luglio e il 16 luglio alle ore 12:00 incontrerà i giornalisti Wind Tre Media Center del Viola Park.

Stefano Pioli-Fiorentina: il contratto

L'allenatore Stefano Pioli, che nella sua carriera ha guidato squadre come il Bologna, il Parma, la Lazio, l'Inter e il Milan, ritorna al timone della Fiorentina dopo una stagione passata ad Al-Nassr, club dove gioca la leggenda Cristiano Ronaldo. Il contratto firmato dal tecnico lo lega alla squadra viola, che quest'anno scenderà in campo anche in Conference League, fino al 30 giugno 2028, inoltre, a supportare l'allenatore ci saranno Andrea Tarozzi come secondo mister, Martino Vignali e Andrea Tordi come Match Analyst e Giorgio Bianchi insieme ad Alessandro Dall'Olmo come preparatori dei portieri. I preparatori atletici, invece, saranno Matteo Osti, Roberto Peressutti e Alessio Butini mentre Gianmarco Pioli, Andrea Fioranelli, Riccardo Taddei e Aleksandr Nizelik ricopriranno il ruolo di collaboratori tecnici.

Il comunicato dei viola

ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima squadra viola è Stefano Pioli, Pioli Che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028.

Le parole del Presidente Commisso