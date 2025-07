Bezzi: "Le responsabilità del club sono davanti agli occhi di tutti...I tifosi non lo meritano"

Il giornalista Gianni Bezzi si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo gli ultimi avvenimenti che hanno colpito la Lazio, come la campagna acquisti bloccata a causa dei tre parametri FIGC non rispettati, il silenzio della società, la posizione del mister Maurizio Sarri, ritornato da poco alla guida delle aquile, e sui tifosi biancocelesti.

Ora l’unico aspetto su cui puntare è che si è perso tutto, si può solo crescere in tal senso. Stagione con un inizio rovente e tifosi stanchi che non vogliono più accettare questa situazione .

Giornate senza il sussulto del mercato e nel silenzio della società che non dice “mi dispiace”? Le responsabilità del club sono davanti agli occhi di tutti. Brutte figure che si susseguono tutti i giorni. Viviamo una situazione che illustra una stallo interno al club che lo stesso non è in grado di gestire.