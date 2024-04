CdS | Kamada: "Sono felice". Felipe: "Testa e cuore"

Felipe Anderson e Kamada hanno confezionato la rete di Luis Alberto che ha regalato tre punti preziosissimi per la classifica e per il morale.

Felipe Anderson

Il suo futuro è già certo, andrà al Palmeiras, in Brasile, lo ha annunciato in settimana, ma ha anche detto che non si risparmierà fino all'ultimo minuto per la Lazio: “Sono felice di aver aiutato i compagni. Ci teniamo, vogliamo portare in alto la squadra, soprattutto per i tifosi che amano la Lazio come noi. Nella mia carriera non mi è mai piaciuto parlare di voci, ma era arrivato il momento di annunciare la mia scelta perché ho sentito tante cose in questi giorni. Era giusto comunicare la mia prossima squadra, però voglio dare tutto in questo ultimo mese e raggiungere gli obiettivi di squadra. I compagni hanno bisogno di me e io di loro. Non dobbiamo mollare, io devo esserci con il cuore e con la testa. Tengo tanto al presidente Lotito, l'ho ringraziato, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ho fatto sapere qual era la mia situazione anche al ds Fabiani, che ha capito ciò che volevo. Li ringrazio per avermi accolto in un momento non facile per me, lo stesso vale per i tifosi e per il loro amore."

Kamada

Tudor gli ha dato fiducia e lui lo sta ricompensando: “Sono molto contento di aver aiutato la squadra a portare a casa una bella vittoria. Sono felice per la fiducia del mister. Non ho mai mollato in attesa che arrivasse questo momento. Voglio fare sempre meglio con la Lazio”.

Anche Kamada ha il contratto in scadenza e chissà che Tudor non possa fargli cambiare idea sul suo futuro.