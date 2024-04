LAZIO WOMEN | Le parole nel prepartita di Mister Grassadonia e Popadinova

La Lazio Women sta conducendo un campionato eccellente e si trova attualmente prima in classifica a +5 punti sulla Ternana seconda. Domani le ragazze di mister Grassadonia affronteranno il Tavagnacco, attualmente 15°.

Che Lazio servirà? Una Lazio seria come è sempre stata e consapevole che è una partita importante. Dobbiamo farci trovar pronte senza farci condizionare dalla classifica, affrontiamo una squadra che nella scorsa giornata era fino al 70' in partita contro l'Hellas e che ha fermato la Ternana fuori casa, quindi sarà una gara impegnativa e molto seria

Quanto è importante tornare a giocare in casa? È importante perché siamo nel nostro campo, ci sono tanti tifosi che ci spingono e non vediamo l'ora di tornare a giocare in casa

Quanto incidono partite come quella di domani per la differenza reti? Sono molto importanti, ma aldilà della differenza reti ad oggi la Lazio ha una chance importante e lo sappiamo. è l'ennesima finale e dobbiamo essere brave a spingere sull'acceleratore dal primo secondo.

Vale più di tre punti? No, vale tre punti. Dobbiamo pensare al nostro percorso senza perdere energie a pensare a quello che succede sugli altri campi. Dobbiamo fare il nostro dovere, domenica scorsa abbiamo vinto una partita importantissima ma domani c'è tanto da fare e dobbiamo affrontarla come se giocassimo con la prima in classifica

Giocare a 12.00 con il caldo vi intimorisce? No anche perché ce l'hanno chiesto e abbiamo dato la disponibilità, farà caldo per noi e per loro e la partita va vinta.