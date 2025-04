Roccati: "La Lazio è in corsa per la Champions, si giocherà un posto con Juventus e Roma"

Mancano soltanto 5 partite al termine del Campionato e le squadre si trovano a pochi punti di distanza l'una dall'altra, ad eccezione dell'Inter e del Napoli che lottano per lo scudetto, e non intendono smettere di lottare per l'accesso in Champions League. L'Atalanta si trova al terzo posto con un totale di 64 punti, mentre il Bologna è a quota 60, al di sotto si trovano Lazio e Juventus con 59 punti. La Roma, invece, si trova al settimo posto con 57 punti, la Fiorentina è 6a con 56, mentre il Milan è a quota 51. Riguardo la lotta delle squadre per l'accesso nella massima competizione europea si è espresso Marco Roccati, ex portiere, a TMW Radio.

Marco Roccati a TMW Radio

Sulla lotta per l'accesso in Champions League

La Lazio è in corsa, si giocherà un posto con Juventus e Roma, il Bologna credo faccia fatica perché ha fatto già una grande impresa e avrà la finale di Coppa Italia che porterà via energie anche mentali. Il Bologna avrà con la Juve avrà uno scontro che deciderà il quarto posto Champions. Ora ci sono partite ostiche, è bellissimo che sia tutto ancora molto aperto. La Fiorentina è stata in corsa praticamente tutto l'anno. Era partita benissimo, poi ha avuto qualche problema, ma non credo fosse solo una questione di infortuni ma di equilibri nel gruppo, poi ne è venuta fuori bene. Ora gioca un bel calcio, ha un buon calendario e vedremo dove potrà arrivare.

Sulla Juventus