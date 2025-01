Roma-Lazio, informazioni utili per i tifosi: l'orario d'apertura dei cancelli

Domani alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà il derby della Capitale tra Roma e Lazio, incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, la società giallorossa ha fornito tutte le indicazioni necessarie per i tifosi che parteciperanno all’evento.

"I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15. Il consiglio è quello di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Per qualunque necessità, il giorno della partita, dalle 16:45 e fino al fischio di inizio, sarà possibile rivolgersi telefonicamente al Call Center AS Roma (06.89386000), altrimenti scrivendo una e-mail ( [email protected]) o compilando il form. Dalle 18:15 è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61".