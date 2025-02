Fabiani su Casadei: "Non spendiamo 18 milioni per un giovane che..."

Angelo Fabiani, il ds biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina ai taccuini de Il Messaggero, esprimendosi proprio sulla questione dell'ultimo smacco che ha coinvolto la società capitolina, Cesare Casadei.

Casadei-Lazio: il tormentone del mercato invernale

Dopo quasi un mese di telenovela, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'acquisto di Cesare Casadei al Torino, un'altra beffa di mercato per la società biancoceleste. La garanzia proposta dalla Lazio di 13 milioni più il 35% (sulla futura rivendita) in comode rate dopo il 30 giugno non è bastata al Chelsea per chiudere l'affare che ha invece preferito una soluzione più tempestiva con il club granata, ottenendo più soldi nel minor tempo possibile.

Le parole del ds