Casadei al Torino: il piano B è tifoso della Lazio

La Lazio incassa una nuova delusione. Cesare Casadei è ufficialmente un giocatore del Torino. Dopo il mancato arrivo di Greenwood in estate, Lotito e Fabiani subiscono un’altra beffa. Il Chelsea ha preferito cedere il centrocampista ai granata, che hanno presentato un’offerta economica immediata, scartando il pagamento dilazionato proposto dalla Lazio.

Casadei al Torino: l’offerta decisiva che ha beffato la Lazio

Inizialmente, Casadei Lazio sembrava un matrimonio destinato a realizzarsi. La società biancoceleste aveva messo sul piatto un contratto da 1,4 milioni a salire fino a 1,9 entro il 2030 e previsto commissioni importanti per l'agente. Inoltre, l'uscita ufficiale di Castrovilli al Monza avrebbe liberato 700mila euro per l'ingaggio. Ma alla fine il pressing di Vanoli e la promessa di maggiore continuità hanno convinto Casadei.

Lotito ha commentato amaramente: «Non spendiamo 18 milioni per un giovane che negli ultimi due anni non ha mai giocato». Per il ds Fabiani la ricerca del centrocampista ideale continua, ma gli ostacoli non mancano: il Bologna ha momentaneamente tolto dal mercato Fabbian, mentre l'infortunio di Ferguson complica ulteriormente le trattative.

Greenwood e ora Casadei: quando la Lazio perde i colpi

Tra le alternative spunta il nome di Luciano Valente del Groningen, già nel mirino della talent room biancoceleste. Il giovane classe 2003, legato alla Lazio per tradizione familiare, aveva dichiarato: «Giocare in Italia sarebbe un sogno. Mio padre è di Roma e mi ha trasmesso la fede biancoceleste».

Resta da capire anche il futuro di Tchaouna, valutato per un prestito oneroso. La Lazio ha persino sondato il Napoli per Ngonge, ma De Laurentiis ha rifiutato l'offerta. Sul fronte difesa, il recupero di Patric rimane incerto. Basic e Hysaj sperano nel reintegro definitivo per tamponare le assenze, mentre Pellegrini potrebbe rientrare in uno scambio con l’Udinese per Payero.