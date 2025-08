La moglie di Matteo Materazzi: “La malattia sta avanzando velocemente”

Ai microfoni del Corriere della Sera, Maura, la moglie di Matteo Materazzi, ha parlato della malattia che ha colpito il marito e delle difficoltà per trovare la cure: queste le sue parole.

Una vita senza di lui non la immagino, proprio non ci riesco. Eravamo poco più che ventenni. Dopo quella vacanza non ci siamo più lasciati. L’obiettivo è salvare la vita di mio marito e di chi in futuro affronterà la stessa malattia. Penso anche ai nostri figli, Geremia di 18 anni e Gianfilippo di 16, che hanno fra il 15 e il 20% di possibilità di sviluppare la medesima mutazione. Abbiamo solo una speranza, creare una terapia ASO personalizzata per la mutazione rara che lo ha colpito. Nel suo caso, poi, c’è una difficoltà in più: la proteina che si accumula nelle cellule neuronali e che le intossica è anche funzionale alla cellula stessa. Il che rende la ricerca di una cura più difficile. Siamo in contatto con la Columbia University e il dottor Shneider, un pioniere. Servono un milione e mezzo di dollari. E tempo, un anno, ma chissà se lo avremo. È cominciato tutto da una forte depressione, che lo ha portato a chiudersi, a non voler più uscire con gli amici. Ci hanno spiegato che potrebbe essere stata il preludio alla malattia. Ha iniziato a zoppicare, pensava di essersi fatto male saltando una staccionata. Cadeva spesso, camminava in modo robotico, si stancava molto. Ma non voleva fare esami, non gli è mai piaciuto. L’episodio decisivo? A una partita di nostro figlio Gianfilippo, che gioca nelle giovanili della Lazio. Un torneo organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro. Matteo è sugli spalti, non salta una partita. Perde l’equilibrio, cade. Lì vicino c’è Claudio Marchisio (ex Juve), gli chiede come sta, lo ascolta, insinua il dubbio. “Ti sei fatto vedere da qualcuno?”. La Fondazione ci mette in contatto con il professor Sabatelli del centro Nemo di Roma. Per la diagnosi non ha avuto bisogno neanche di fargli gli esami. Come lo avete detto ai figli? Tornando a casa ho provato a chiamare la mia psicologa per un consiglio, ma non mi ha risposto. Sono stata diretta con loro, senza troppi giri di parole. Quando l’ho sentita, mi ha detto che ho fatto bene. Abbiamo pianto per una settimana intera, giorno e notte. Poi abbiamo reagito. Io sono una persona pragmatica, lui ottimista per natura.