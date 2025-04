Le pagelle di Atalanta-Lazio: Gila e Rovella al top! Dele double-face

La Lazio è viva. Dopo un periodo di annebbiamento arrivano tre punti fondamentali su un campo difficilissimo come quello di Bergamo. La squadra di Baroni di voglia e grinta strappano tre punti fondamentali che rilanciano la Lazio in classifica. Rovella e Gila conducono una partita eccezionale, bene anche Provstgaard e Belahyane. Peccato per l'infortunio di Nuno Tavares e la prestazione di Tchaouna

Le pagelle di Atalanta-Lazio

Mandas: 7

Blocca tutto il possibile mostrando una sicurezza fuori dal comune. Prodigioso al 50' con un vero miracolo di puro istinto su Retegui.

Lazzari: 5.5

Tanta corsa alternata a tanta imprecisione. In marcatura è attento ma palla al piede un po' troppo deficitario.

Gila: 8

Un monumento la sua partita. Toglie le castagne dal fuoco in più di un'occasione risultando provvidenziale soprattutto su Retegui. Mette a tacere le critiche ricevute dopo Bologna con una partita eccezionale.

Gigot: 7

Ottima partita quella del centrale francese che inanella una serie di anticipi, recuperi ed interventi sempre precisi e corretti. Dal 68' Provstgaard: 6

Nuno Tavares: 5.5

Subisce l'ennesimo infortunio della sua stagione, un vero e proprio calvario. Nella mezz'ora che ha giocato era stato attento in marcatura ma con qualche imprecisione in uscita. Dal 34` Pellegrini: 6

Rovella: 8

Polmoni, grinta e qualità. Partita sopra le righe del numero 6 che tra interdizione e possesso domina il centrocampo. Sensazionale.

Belahyane: 6

Partita ordinata quella del centrocampista marocchino. Pochissime sbavature e tante giocate in sicurezza. Ha dimostrato di poterci stare tranquillamente in questa Lazio.

Tchaouna 5

Prestazione opaca quella del numero 20, tanti (troppi) gli errori con il pallone tra i piedi. Baroni non soddisfatto lo sostituisce a fine primo tempo. Dal 45' Isaksen: 7.5 È suo il premio di MVP, entra e sblocca il risultato. Altro passo rispetto a Tchaouna.

Dele-Bashiru: 6

Partita da interruttore On/Off la sua. Nel primo tempo sbaglia davvero troppi passaggi. Nella seconda frazione si accende ed è suo l'assist che porta all'1-0, condito da tanta corsa e applicazione. Doubleface.

Zaccagni: 6

Tanta sostanza e impegno, è il capitano e si vede. In una partita in cui non si mette eccessivamente in mostra dà il suo apporto non manca il carattere del Dieci. Dal 68' Noslin: 5.5

Dia: 6

Lavoro di raccordo per il senegalese, che alterna buone fasi a momenti di opacità. Dal 84' Vecino: SV

La pagella di Baroni

Voto: 7

Una Lazio che dal punto di vista tecnico non è sui livelli che ha dimostrato di poter stare, ma ciò che contava di più erano i tre punti e sono arrivati. La voglia di uscire da un periodo negativo si è vista.