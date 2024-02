Lazio, che impresa! Anche Milinkovic esulta: "Tanta roba!" - FOTO

La vittoria di ieri sera è destinata a rimanere una delle pagine europee più belle della storia della Lazio. Come riportano i dati di Opta, infatti, è la seconda volta che la Lazio vince un match nella fase a eliminazione diretta di Champions League. L'ultima volta è stato l 1-0 contro il Valencia nel 2000; inoltre, prima della la squadra di Sarri, l’ultima italiana a battere il Bayern Monaco in una competizione europea era stata l’Inter nel 2011. Insomma, un'impresa non da poco. I tifosi biancocelesti e la squadra non sono gli unici ad esultare, però. Seppur lontano, Milinkovic non si perde una partita dei suoi ex compagni e anche ieri ha gioito e elogiato la prestazione della Lazio. Sui social, infatti, il Sergente ha postato una foto del risultato scrivendo "Tanta tanta tantaa roba", con a corredo tre emoji di applausi.