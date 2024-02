Ranking UEFA aggiornato: l'Italia ringrazia la Lazio per il primo posto in classifica

La vittoria di ieri è importantissima per molteplici motivi. Non solo per l'umore e per la storia (essendo la seconda vittoria della Lazio agli ottavi di Champions), ma anche per il Ranking UEFA. Le nazioni che occupano i primi due posti in classifica il prossimo anno avranno cinque posti per la Champions e non più quattro, quindi un obiettivo dell'Italia è sicuramente quello di rimanere in alto. La vittoria della Lazio di ieri ha permesso all'Italia di aggiungere altri punti in classifica: aggiungendo 0,286 punti sconfiggendo la diretta rivale, infatti, i biancocelesti hanno portato la Serie A 0,644 punti sopra la Germania.

Di seguito la classifica aggiornata al 14 febbraio:

ITALIA 14.285

INGHILTERRA 13.875

GERMANIA 13.642

SPAGNA 12.937

REP.CECA 12.000

FRANCIA 11.916

BELGIO 11.600

TURCHIA 10.500

OLANDA 8.600

DANIMARCA 8.500