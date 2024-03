Luciano Moggi:"Mai detto che la Juve con Sarri sarebbe in B"

La replica di Luciano Moggi, alle dichiarazioni di mister Maurizio Sarri, non tarda ad arrivare:

Non ho mai detto che con Sarri la Juventus sarebbe andata in Serie B, questo è da escludere. Hanno vinto il campionato.

Io ho capito le sue dichiarazioni perché lui disse che la Juventus non era allenabile. Questo lo ha detto Sarri, non io. E, siccome ritengo che quando si cambia allenatore bisogna conoscere anche i calciatori che si hanno in rosa, era stata cercata una soluzione per migliorare il gioco della squadra e invece è peggiorato. Questo penso che sia appurato.