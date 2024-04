Lazio-Verona, Zaccagni: "Contento del rinnovo. Ora voglio dare il mio contributo alla squadra"

Quando manca ormai poco al fischio d'inizio di Lazio-Hellas Verona, l'esterno biancoceleste Mattia Zaccagni ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn.

“E' stata una stagione difficile per me per via degli infortuni, ora sono tornato, mi sento bene e adesso cercherò di dare il mio contributo alla squadra per questo finale di stagione importante. Sono contentissimo per il rinnovo, era la cosa volevo fin dall'inizio, ringrazio la società, il presidente, per l'opportunità che mi sta dando. Oggi affrontiamo una squadra in salute, tosta, che concede poco all'avversario, quindi dovremo fare quello che ci ha chiesto l'allenatore in settimana e cercare di portare a casa i tre punti".