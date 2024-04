Leggo | Tudor-Guendouzi, dopo gli screzi oggi il confronto chiarificatore

I tre punti contro la Salernitana non hanno riportato il sereno. Le parole di addio di Luis Alberto hanno infastidito il club, in arrivo una multa per lo spagnolo che non è centrale nel nuovo progetto di Igor Tudor. Il tecnico croato vuole accantonare la vecchia guardia per avviare un nuovo corso, un modo per eliminare le scorie delle precedenti stagioni. Non è un caso che proprio il numero 10 abbia saltato sia la sfida di campionato contro la Juventus che il derby con la Roma, come se rappresentasse l’emblema della gestione Maurizio Sarri.

Lazio, perché Cataldi è sempre fuori

Altro scomparso dai radar è Danilo Cataldi, sceso in campo al debutto dell’allenatore per poi essere relegato in panchina. Situazioni da gestire con la massima cura perché è difficile pensare ad una rivoluzione generale a Formello. Il malumore però riguarda anche uno degli ultimi arrivati come Matteo Guendouzi con cui Tudor ha avuto dei contrasti lo scorso anno all’Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese si è messo a disposizione senza però digerire l’esclusione al debutto, una nuova scintilla è scoccata giovedì scorso durante la rifinitura prima della Salernitana. Tudor lo schiera fra le riserve e più volte tuona per tenere alta la concentrazione, il giocatore non gradisce e lascia l’allenamento dopo essersi tolto il fratino.

Gli infortunati della Lazio

La motivazione ufficiale arriva con il bollettino medico della società che parla di un edema da affaticamento al polpaccio sinistro. Il tecnico ha schivato le domande in merito nel post-partita contro i campani, oggi pomeriggio alle 17 ci sarà la ripresa dei lavori nel centro sportivo ed è atteso un confronto chiarificatore. D’altronde il Direttore Sportivo Angelo Fabiani è stato chiaro: «I giocatori sono al servizio della società e non viceversa». All’orizzonte la trasferta di venerdì contro il Genoa di Gilardino, la vittoria è fondamentale per continuare a sognare l’Europa.

Non spaventa l’affaticamento di Castellanos mentre tornerà al centro della difesa Romagnoli, da valutare invece Pellegrini (distorsione alla caviglia) e Immobile (distrazione al collaterale del ginocchio sinistro). Serve pazienza per i lungodegenti: Zaccagni spera nella semifinale di Coppa Italia del 23 aprile, Provedel riprenderà ad allenarsi in settimana per tornare a disposizione a fine mese. Intanto il Presidente Lotito ribadisce la volontà di costruire il nuovo stadio: «Presenteremo il progetto tra la fine di aprile e inizio maggio».

