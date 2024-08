Toni Malco: "L'inno nacque un po' per gioco. Ricordo che me lo chiese..."

Toni Malco, autore del celebre inno biancoceleste "Vola Lazio Vola", è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per condividere le sue prime impressioni sulla nuova stagione della Lazio. Malco ha poi aggiunto un aneddoto su come nacque l'inno. Queste le sue parole:

Sicuramente un'avversario modesto anche se ci stava per fare male in più di un'occasione. Ci sono dei nuovi acquisti che mi hanno impressionato. Dele-Bashiru l'ho visto su ogni palla, vedo una squadra che corre, abbiamo abbassato l'età media, ho visto veramente una squadra che può toglierci tantissime soddisfazioni quindi stiamo vicino a questa squadra perché ha bisogno della sua gente

41 anni fa quella canzone nacque per gioco, me la chiese Chinaglia in un locale notturno. La mia idea era quella di restare dietro le quinte, poi siamo arrivati a più di un milione di copie vendute, è stato incredibile, anche Maradona amava quest'inno e spesso mi chiamò per dirmelo