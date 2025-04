Lazio-Napoli, Oliviero: "Vogliamo portare in alto questi colori e lottare fino alla fine"

Tre punti fondamentali quelli conquistati dalla Lazio Women in questo venerdì pre pasquale, in cui la squadra di Grassadonia ha ospitato per la settima giornata della poule salvezza il Napoli femminile. Apre le marcature a soli due minuti dal fischio d'inizio l'attaccante biancoceleste, Martina Piemonte, che raggiunge così quota 13 reti da inizio stagione, seconda solo a Cristiana Girelli (19) per numero di goal segnati in questa stagione 2024/25. A raddoppiare è invece il numero 25 laziale, Eleonora Goldoni, al 41' segnando ancora una volta in stagione una rete con un colpo di testa.

Al termine del match è intervenuto ai microfoni ufficiali della società, Elisabetta Oliviero, per commentare il match contro il Napoli e il prossimo impegno delle biancocelesti contro il Como.

Oliviero a LSC

Come sto? Benissimo. Per noi ogni partita è importante, lavoriamo senza risparmiarci. Il nostro percorso è appena iniziato. Abbiamo una grandissima motivazione e un legame grande. Abbiamo imparato a gestire tante dinamiche insieme. Abbiamo una grandissima responsabilità verso la Lazio. Vogliamo portare in alto questi colori e lottare fino alla fine.

Sulla partita contro il Napoli

Abbiamo imparato a soffrire insieme in determinate occasioni in cui abbiamo imparato a restare unite. Il Napoli ha dato tutto se stesso, ma per noi era troppo importante vincere. Un dedica? Noi giochiamo per tutte le 28 calciatrici, per lo staff e i tifosi, vogliamo dedicare questa vittoria alle nostre compagne che spero tornino in campo presto. La nostra forza è stimolarci l'una con l'altra.

Sulla Nazionale

Auguro a tutte le mie compagne di provare ciò che sto provando io nella mia carriera. Quello che faremo in futuro dipende da ciò che faremo adesso. Il mister Soncin deciderà il nostro futuro e quello della nostra nazionale.

Sul prossimo impegno con il Como