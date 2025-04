Lazio-Napoli, Grassadonia: "Abbiamo abbinato il talento all'ossessione. Contro il Como..."

Al termine del match interno contro il Napoli, vinto dalla squadra di Grassadonia per 2-1 grazie alle reti di Piemonte e Goldoni, il mister della Lazio Women ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società, di seguito le sue parole.

Una partita in cui abbiamo dominato il primo tempo e in cui sono arrivate le due reti, nel secondo tempo abbiamo sofferto di più. Ringrazio le calciatrici che si sono adeguate a un ruolo non proprio, ma in questo momento siamo contate. Volevamo fortemente la vittoria. Nella sofferenza abbiamo portato a casa il risultato.

Ognuna di loro deve avere un sogno da raggiungere, cercare di essere in questa griglia la squadra che fa più goal e che ne subisce di meno. La squadra è stata brava, complimenti alle ragazze.