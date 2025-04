Genoa-Lazio, alcune curiosità sulla partita di lunedì

Lunedì, 21 aprile 2025, alle 18:00, la Lazio scenderà in campo per affrontare, a Marassi, il Genoa di Vieira che, come riporta Onefootball, è reduce da ben otto vittorie consecutive in Serie A.

La sfida pomeridiana, valida per la 33esima giornata di campionato, si preannuncia molto interessante, in quanto, nonostante le vittorie precedenti, la squadra ligure ha vinto solo 3 partite - delle 17 giocate in Serie A - contro la Lazio: quelle perse sono 11; sempre 3, invece, le partite finite in parità.

Il riscatto dopo la partita di Europa League

La squadra biancoceleste è reduce da un'amara sconfitta contro il Bodo-Glimt, costata l'accesso alla semifinale di Europa League.

Nonostante tutto, in caso di trionfo contro il Genoa, la Lazio si ritroverebbe con ben due vittorie consecutive fuori casa, ma non solo: se la squadra di Baroni non dovesse subire gol - sempre stando a quanto riportato da Onefootball - eguaglierebbe il record di porta inviolata, dopo la stagione 2022/2023.

I precedenti contro il Genoa

La Lazio, oltre ad aver vinto la maggior parte dei match contro il Genoa, può essere più che fiera di aver segnato 39 gol (dal 2015/2016), a quest'ultima, nelle 17 partite che le hanno viste come protagoniste. Il tutto, per una media di 2.3 reti a sfida, che rappresenta il record di gol segnati dalla Lazio, contro una singola squadra.