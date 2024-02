Fiorentina-Lazio, Isaksen: “Partita importante, dobbiamo rimanere concentrati"

Torna in campo la Lazio. Dopo l’importante vittoria nel recupero del 21esimo turno di Serie A contro il Torino, arrivato nella serata di giovedì scorso, i biancocelesti saranno impegnati nuovamente in trasferta. Questa sera, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la squadra di Maurizio Sarri affronterà la Fiorentina, in un vero e proprio scontro per un posto nelle prossime competizioni europee. La squadra di Vincenzo Italiano invece, arriva da una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due gare di campionato, contro il Bologna, nel 2-0 del recupero della 21° giornata, e contro l’Empoli per 1-1.

In occasione del match di questa sera, in programma alle ore 20:45, l'esterno biancoceleste, Gustav Isaksen, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita. Queste le sue parole:

“Ora abbiamo tante partite difficili, la Fiorentina stasera, il Milan e il Bayern Monaco. Dobbiamo rimanere concentrati, perché la Fiorentina è una squadra di alto livello e la partita di oggi è molto importante per l’Europa. Sono contento di essere qui e delle chance che mi sta dando il mister. Spero di poter dare il mio contributo anche stasera con un gol o assist".

Gustav Isaksen, nel pre partita di Fiorentina-Lazio, è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole sul match di questa sera: