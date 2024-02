SERIE A | Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta di Sarri in difesa

Archiviato il successo per 0-2 in casa del Torino, arrivato nella serata di giovedì scorso nel recupero della 21° giornata di Serie A, torna in campo la Lazio. I biancocelesti, questa sera, chiuderanno il 26esimo turno di campionato, con la sfida in trasferta contro la Fiorentina. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio esterno per 1-1 in casa dell’Empoli nell’ultimo turno. Il gruppo di Maurizio Sarri si trova attualmente al settimo posto in classifica con 40 punti, due punti in più rispetto ai viola ottavi. Il quarto posto dista attualmente otto punti, con il Bologna che, vincendo venerdì scorso contro l’Hellas Verona, è salito a quota 48 punti.

Alle 20:45, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà quindi in scena Fiorentina-Lazio, un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa. In vista della sfida che inizierà a breve, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayodè, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Maxime Lopez, Ikonè, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Pellegrini, Ruggeri, Vecino, Kamada, Andrè Anderson, Coulibaly, Zaccagni, Castellanos, Pedro, Sana Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri.