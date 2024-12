Tavares, dal turbo alla rincorsa: un’occasione per rifarsi

Una settimana per ricaricare le energie

La Lazio giocherà una volta a settimana per un po’, e Baroni ha l’occasione di sfruttare questo tempo prezioso per recuperare i giocatori acciaccati e riportare al massimo chi è in difficoltà. Tra questi, Nuno Tavares è uno dei casi più urgenti. Dopo l’infortunio in Nazionale, sembra giocare con il freno a mano tirato e la prestazione sottotono contro il Lecce, culminata con la sostituzione, ne è un esempio evidente.

Tavares, dal turbo alla rincorsa

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, l’inizio di stagione di Tavares era stato travolgente, caratterizzato da assist e prestazioni brillanti. Tuttavia, l’infortunio durante la pausa di novembre lo ha frenato, e solo nella gara contro l’Ajax si è rivisto il giocatore capace di fare la differenza. Ora, con il big match contro la capolista Atalanta all’Olimpico e il derby appena una settimana dopo, la Lazio ha bisogno delle sue accelerazioni per mantenere il passo nelle zone alte della classifica e affrontare al meglio le prossime sfide decisive.