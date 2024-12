Letexier nominato miglior arbitro del 2024: il caso Donnarumma divide. Un italiano sul podio

François Letexier è stato proclamato il miglior arbitro del 2024 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio (IFFHS), superando il polacco Marciniak, vincitore delle due edizioni precedenti. Il 35enne fischietto francese ha primeggiato totalizzando 129 punti, davanti allo sloveno Vincic (86) e all’italiano Daniele Orsato, che chiude al terzo posto con 74 punti.

La polemica su Donnarumma e l’intervento non punito di Singo

Nonostante il prestigioso riconoscimento, Letexier non è esente da critiche. In particolare, pesa ancora l’episodio del 18 dicembre 2024 in Monaco-PSG, quando un intervento durissimo e non sanzionato di Singo su Donnarumma provocò al portiere italiano una ferita che richiese 10 punti di sutura.

IPA

L’intervento su Donnarumma: un episodio che segna

Il grave fallo su Gigio Donnarumma ha lasciato il segno non solo sul volto del portiere ma anche sulla carriera arbitrale di Letexier. Durante quella partita di Ligue 1, l’arbitro francese decise di non ammonire il difensore del Monaco, scatenando un’ondata di polemiche. Le immagini del volto tumefatto di Donnarumma, costretto a lasciare il campo al 22’, hanno fatto il giro del mondo, dividendo tifosi e addetti ai lavori.

Successi internazionali di François Letexier

Nonostante l’incidente, Letexier vanta una carriera di grande rilievo. Tra le sue direzioni più importanti figura la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, oltre a incontri di Champions League, Conference League e Nations League. Nel suo palmarès anche finali di Coppa di Francia e Supercoppa Europea.

François Letexier eletto miglior arbitro: tutti i dettagli del premio

François Letexier ha saputo imporsi come uno dei migliori arbitri a livello internazionale, alternando grandi successi a episodi controversi. La sua elezione come miglior fischietto del 2024 conferma il valore del suo operato, ma il caso Donnarumma resterà un’ombra difficile da cancellare.