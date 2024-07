Lazio-Auronzo | Marusic: "Con Baroni lavoriamo bene, il Capitano è…"

Dopo l'amichevole vinta dalla Lazio per 23 a 0 contro la compagine locale di Auronzo di Cadore, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la partita ed i primi giorni di ritiro all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

Lavoriamo bene dal primo giorno siamo contenti, mancano ancora 7-8 giorni e dobbiamo continuare così dobbiamo aiutare i nuovi compagni e penso che si adatteranno in fretta

Baroni e i nuovi

Con il mister vedo tanta voglia e ciò dimostra che è un allenatore forte, ha sue idee di gioco e dà tanta motivazione.

Cosa può insegnare la scorsa stagione

Sono andati via ragazzi che erano qui da tanto, penso che a tutti i nuovi ragazzi arrivati noi che siamo qui da più tempo dobbiamo spiegare cosa vuol dire essere qui. Dall'anno scorso dobbiamo imparare tante cose, a dare il massimo sempre e che i dettagli fanno la differenza

Tornare a giocare a destra?

Sono contento perché siamo in tanti, abbiamo Nuno Tavares che è forte, io giocherò dove il mister vuole ora abbiamo più soluzioni sulla sinistra e sulla destra saremo io e Lazzari.

Ti senti capitano?

Cataldi è il nostro Capitano ma quando non ha giocato l'ho presa io e per me è un orgoglio, ma sento tanta responsabilità anche senza fascia

Dove può arrivare il gruppo?

Sono passati pochi giorni serve aspettare e vedere, serve tempo per il mister e per i nuovi e vediamo alla fine dove possiamo arrivare.