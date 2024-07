EURO2024 | La Spagna è Campione d'Europa! Sconfitta l'Inghilterra 2-1

Termina EURO2024 e a trionfare è la Spagna del CT De La Fuente. Le Furie Rosse hanno dominato questa edizione dei Campionati Europei e ne sono meritatamente usciti vincitori vincendo tutte le partite disputate. Per la Spagna diventano così quattro i titoli Europei conquistati. Per i Tre Leoni sono invece due le finali consecutive perse.

Depositphotos

La partita

1°Tempo

Nel primo tempo il canovaccio della partita vede la Spagna tenere il possesso palla con l'Inghilterra che si difende bene cercando di fare male quando possibile, ma le due squadre non trovano il guizzo vincente.

2° Tempo

Il secondo tempo si apre subito con una batosta per la Spagna con Rodri che rimane negli spogliatoi per infortunio, al suo posto Zubimendi. Anche senza il centrocampista del Manchester City la Spagna continua con il suo gioco e dopo tre minuti trova la via del gol con Nico Williams grazie all'assist del gioiellino del Barcellona Yamal. L'Inghilterra sembra spacciata ma con l'avanzare dei minuti cresce e spinta anche dallo stadio a dominanza inglese (circa 50.000 tifosi d'Oltremanica) riesce a trovare il pareggio grazie a Cole Palmer al 73°. L'inerzia della partita sembra cambiata ma la Spagna continua con le sue lunghe impostazioni e trova il gol con Oyarzabal all'86°. Negli ultimi minuti si registra un salvataggio sulla linea di Olmo sugli sviluppi di un pericolosissimo calcio d'angolo battuto dai Tre Leoni