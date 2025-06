Lazio Women, arriva il comunicato della società: smentite le voci su mister Grassadonia

È terminato il campionato, anche per la squadra femminile: dal 2023 l’allenatore della Women è proprio l’ex calciatore Gianluca Grassadonia. La società ripone molta fiducia nella sua figura e, attraverso un comunicato diramato proprio in data odierna, ha confermato la sua permanenza a Roma come tecnico della squadra femminile, a seguito di molte voci discordanti diffuse da quotidiani nazionali.

Le indiscrezioni su Grassadonia

Circa il profilo di Gianluca Grassadonia, attuale allenatore della Lazio Women, erano circolate, nelle ultime ore, alcune voci che affermavano che, con il ritorno di Sarri sulla panchina della squadra maschile, un importante cambiamento avrebbe coinvolto stesso. Le indiscrezione affermavano che nello staff tecnico del mister toscano, in procinto di tornare a Formello, sarebbe stato inserito, molto probabilmente, lui. Grassadonia è un uomo di fiducia di Fabiani, finora è stato ottimo il lavoro svolto con la squadra femminile e tutto poteva pensare ad un affiancamento con Sarri e il suo gruppo tecnico. Questo aveva sicuramente messo in discussione la permanenza di Grassadonia sulla panchina della Femminile, ipotesi prontamente smentita dalla Lazio attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato della Lazio: Grassadonia rimane mister della Lazio Women