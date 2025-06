Firenze, incendio al Viola Park: fiamme nelle stanze dei giocatori, 4 intossicati

A Firenze è stata vissuta una vera e propria notte di paura: un incendio ha invaso il Viola Park, centro sportivo dell’Associazione Calcistica Fiorentina ideato dal presidente Rocco Commisso, creando danni alla struttura, ma soprattutto alle persone presenti: la situazione.

L’incendio al Viola Park: i danni

Come riporta il quotidiano La Repubblica, nella notte fra 31 maggio e 1 giugno è scoppiato un vasto incendio che ha colpito il Viola Park, struttura sportiva situata a Bagno a Ripoli, comune limitrofo a Firenze che ospita l’innovativo centro sportivo ideato dal presidente Rocco Commisso. I vigili del fuoco di Pontassieve hanno lavorato tutta la notte per domare l’incendio dell’edificio: l’intervento è iniziato poco dopo le due e si è concluso questa mattina alle sei a causa della complessità delle operazioni. Le fiamme si sono generate dal padiglione C sud, dove si trovano alcune stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina, estendendosi poi al corridoio, dove sono rimaste danneggiate porte e soffitti delle camere. In generale, i danni non sono da poco se consideriamo che il padiglione della struttura è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

L’incendio al Viola Park: le persone coinvolte

Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi e disposto misure necessarie anche per le persone presenti nella struttura al momento dell’incendio: quattro persone, tre ragazzi e un accompagnatore adulto, sono state trasportati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione per adesso, ma si attendono aggiornamenti.

Le immagini