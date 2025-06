Eugenio Fascetti: "Una grande Lazio con Sarri. Dispiace per Baroni. No a Gattuso".

Ore cruciali in casa Lazio per definire il futuro nuovo allenatore. Quest'oggi potrebbe essere una giornata determinante per delineare il mister della prossima stagione. Nel frattempo il divorzio con Marco Baroni è arrivato, deve essere solo messo nero su bianco e questo dovrebbe avvenire tra 48 ore ( nella giornata di martedì ) . La società biancoceleste sta lavorando nel frattempo facendo il possibile per riportare Maurizio Sarri a Formello.

Non mancano nomi in lista di riserva. Uno dei più caldi sembra quello di Gattuso, come di Conceicao ma le parti Sarri-Lazio sembrano avvicinarsi piano piano. Di tutto questo ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di LazioPress lo storico mister del -9, Eugenio Fascetti.

Mister, come vede il ritorno di Sarri per la panchina della Lazio.

Mi stupisce molto il ritorno di Sarri. Sono perplesso visto il motivo per cui è andato via, non mi convince sia la soluzione giusta in quello che può essere il rapporto con la società. Lo scorso anno è andato via per problemi con alcuni giocatori anche e questo rappresenta un punto interrogativo. Le sue qualità da allenatore sono indiscutibili, è molto bravo ed esperto. Come allenatore ha saputo dimostrarlo con la Lazio e se puntano su di lui Lotito e Fabiani vuol dire che vogliono essere ambiziosi e fare un campionato di alto livello. Sono preoccupato solo per quello che sono i rapporti al di fuori dal campo, tecnicamente non si discute come allenatore.

depositphotos Maurizio Sarri

Le alternative qualora Sarri saltasse?

Speriamo arrivi Sarri perchè allenatori liberi ne vedo pochi. Ho sentito di Gattuso ad esempio, ha fatto tanto come calciatore però come allenatore non mi sembra abbia fatto grandi cose, eviterei. Poi Palladino, è andato via improvvisamente da Firenze e credo abbia già qualche accordo.

Un pensiero sull'addio di Marco Baroni.

Sono molto dispiaciuto per Baroni avendo iniziato davvero bene e perdendosi poi facendo un finale non all'altezza. Ci ha fatto vedere un girone d'andata da 10 mentre quello di ritorno insufficiente. Dispiace per lui perchè dopo tante cose positive fatte era arrivato ad una grande squadra, stava facendo cose eccellenti per poi bruciarsi.