Lazio, oggi l'amichevole contro il Frosinone: il punto sugli infortunati

Lo scorso campionato iniziò con due ko shock contro Lecce e Genoa, l'obiettivo è quello di iniziare il campionato alle porte nel modo opposto e tentare di ottenere subito i 6 punti contro Venezia e Udinese, prima di affrontare il Milan.

Frosinone-Lazio: i recuperati

Baroni ha impostato una preparazione a carichi di lavoro elevati, da smaltire in queste due settimane, e ci si aspetta che già da stasera contro il Frosinone si inizino a vedere i primi frutti. Il coefficiente di difficoltà è più alto rispetto agli altri test estivi, in seguito l'asticella si alzerà ulteriormente con i test contro il Southampton e il Cadice. Come scrive il Corriere dello Sport, oggi Baroni potrà contare su Noslin, assente in Germania a causa di un attacco influenzale, che si alternerà con Castellanos nel ruolo di centravanti. Recuperati anche Cataldi, Marusic e Isaksen. Castrovilli sta continuando la preparazione differenziata e dunque il suo esordio in maglia biancoceleste slitterà ancora. Nel suo caso non si vuole rischiare niente se si vuole averlo al top della condizione per l'inizio della Serie A.

Quando tornano Gila e Tavares?

Dopo questo weekend torneranno ad allenarsi Nuno Tavares (problema al flessore sinistro) e Mario Gila (frattura dell'alluce sinistro). Secondo i programmi, torneranno in campo la prossima settimana e faranno parte della spedizione internazionale che porterà la Lazio prima in Inghilterra e poi in Spagna