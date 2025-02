Lazio, Baroni a Dazn: "Questa la chiave per vincere oggi"

Pochi minuti separano il fischio iniziale di Lazio-Monza. I biancocelesti sono chiamati a vincere nuovamente in casa dopo un digiuno che dura da troppo, dal 24 novembre che i 3 punti mancano tra le mura amiche per gli uomini di Baroni. L'allenatore toscano ha parlato ai microfoni di Dazn toccando il tema partita contro il Monza e non solo.

Questo è un match delicato, come tutte, quando trovi una squadra cosi in difficoltà, sembrerebbe che nel campo non si trovino le difficoltà, ma le troveremo, ho preparato i ragazzi. Dovremo afre una prestazione di velocità, intensità, muovere veloce la palla, gestire la transizione, le corse indietro, il tema della partita è questo. La classifica? Ho già detto che sono energie buttate via, la sfida nostra è nella crescita, nel costruire l’identità forte e consapevoli che quel che abbiamo fatto è importante ma non sufficiente. La sfida è quella da lanciare a noi stessi, non guardare gli avversari, è un qualcosa che non possiamo controllare, dobbiamo controllare il credere, al fiducia, il dettaglio e il lavoro. Dobbiamo passare dal gioco, non ah altre carte, dentro la velocità della palla, dentro la mobilità, c’è la chiave per portare a casa la vittoria.