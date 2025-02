La moviola di Lazio-Monza: Aureliano in gestione, il VAR lo aiuta sul rigore

La Lazio schianta il Monza con il risultato di 5-1 e si riporta al quarto posto con la corsa Champions che si infiamma sempre di più ad ogni giornata. La squadra di Baroni attende ora il risultato della Fiorentina, che giocherà lunedì sera a Milano contro l'Inter, per vedere certificata la sua posizione in classifica. I biancocelesti dilagano soprattutto nel secondo tempo rendendo molto facile la gestione arbitrale ad Aureliano che viene richiamato dal VAR nel secondo tempo per assegnare un calcio di rigore in favore degli ospiti, uno episodio degno di nota dal punto di vista arbitrale.

La moviola di Monza-Lazio

La prima frazione di gioco si svolge per Aureliano entro binari tutto sommato di facile gestione. Il primo episodio dubbio capita al 17' su Zaccagni che viene steso in area da Izzo dopo aver passato il pallone in mezzo, Aureliano lascia proseguire, rimane il dubbio, ma in questi casi rimane la decisione di campo. Manca un giallo al 35' su Pedro Pereira per un fallo tattico su Zaccagni, che riceverà però a pochi minuti dallo scadere del primo tempo per un episodio simile.

L'episodio chiave nel secondo tempo è il fallo di mano di Lazzari sul risultato già di 4-0. Il terzino biancoceleste salta in maniera scomposta su Ganvoula impattando la mano con il braccio. Il VAR richiama Aureliano al VAR che decreta il rigore per il Monza dopo un rapido check al monitor. Per il resto nel secondo tempo Aureliano si è limitato a gestire interrompendo pochissime volte una partita molto lineare e tranquilla.

Il voto ad Aureliano

Voto: 6

Si limita soprattutto a gestire una partita davvero tranquilla. Viene richiamato al VAR per assegnare il penalty al Monza, davvero difficile da ravvedere live.