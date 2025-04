Cardone: "Oggi gli accertamenti di Tavares. Baroni…"

La Lazio torna a vincere dopo più di un mese in Serie A, l'ultima volta contro il Milan a Sans Siro, con una prestazione di coesione, grinta e compattezza che permette di guardare alle prossime determinanti partite con fiducia. Baroni ieri ha rispolverato le rotazioni, mossa che ha dato i suoi frutti tornando anche a trovare il gol dai subentrati dalla panchina. L'unico neo della partita di ieri è stato l'ennesimo infortunio di Nuno Tavares, il sesto da quando veste la maglia biancoceleste; da chiarire ancora l'entità del problema con Baroni che ieri in conferenza ha cercato di minimizzare parlando di affaticamento, solo gli esami delle prossime ore accerteranno il periodo di stop del portoghese.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha chiarito la situazione che sta vivendo Nuno Tavares.

Infortunio Tavares? Gli allenatori tendono sempre a minimizzare, ma la reazione del giocatore dopo lo stop è emblematica. Nessuno si sbilancia sulla gravità del danno, oggi farà accertamenti strumentali e vedremo. Lui, dopo aver superato il problema precedente, si è allenato bene per una settimana. Era un affaticamento agli adduttori, non è che ci fosse stato chissà che cosa. Magari anche lui adesso è particolarmente condizionato dopo i travagli vissuti, C’è anche chi parla di una psicosi da parte del ragazzo. Non credo che ci siano responsabilità da parte di Baroni o dello staff sanitario questa volta. Gestire il suo caso è complicato, ora aspettiamo l’esito degli esami. Ovviamente per Bodo non partirà a prescindere.