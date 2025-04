Derby Lazio-Roma, le indicazioni per i tifosi in Tribuna Tevere

La vittoria contro l'Atalanta dà morale e fiducia alla Lazio reduce da un periodo di forma non brillante. Purtroppo il calendario non dà tempo e modo di celebrare la bella vittoria perché quella che si appresta a vivere la squadra di Baroni è una settimana che vale la stagione. Il trittico Bodø-Roma-Bodø sancirà le sorti della Lazio in Europa League e varrà una buona fetta di Serie A oltre che la supremazia cittadina che mai come a Roma si fa sentire e conta.

Il dato sui biglietti venduti per il derby

La Stracittadina della Capitale può valere una stagione e la cornice di pubblico risponde sempre presente tra cori, striscioni e coreografie. Anche questa volta la sfida sugli spalti si ripropone e sarà al massimo grado con già 55mila spettatori attesi e gli ultimi biglietti rimasti disponibili in Tribuna Tevere Top ed in Tribuna Monte Mario.

La Lazio attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note le indicazioni per l'accesso dei supporters biancocelesti in Tribuna Tevere.

Il comunicato della Lazio