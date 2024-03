Multa di Dazn a Lazio e Napoli per le mancate interviste

La Lazio è stata multata di 10.000 euro per aver rifiutato di concedere interviste prima e dopo le partite a DAZN. La Lega, in seguito ai reclami presentati dalla rinomata emittente televisiva e di streaming che detiene i diritti della Serie A, ha deciso di sanzionare sia la squadra biancoceleste che il Napoli. Quest'ultimo ha ricevuto una multa dieci volte superiore, su decisione della società di De Laurentiis.

La comunicazione ufficiale è stata inviata ai club nella serata di ieri. Questo provvedimento è stato adottato perché sono stati infranti gli accordi che prevedono l'obbligo di concedere le interviste, e la Lega ha stabilito che questo comportamento non sarà più tollerato. Da ora in poi, le squadre avranno al massimo due opportunità di non presentarsi ai microfoni; alla terza violazione scatterà automaticamente la sanzione.