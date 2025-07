Lazio, Cardone: "Il tifoso è costretto a gufare gli altri mercati. La scelta Dia-Taty?..."

Giulio Cardone si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo la campagna acquisti bloccata della Lazio, a causa dei tre parametri FIGC sforati (Indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo lavoro allargato) e sul prescelto tra Boulaye Dia e Taty Castellanos, dato che con il 4-3-3 del Comandante Maurizio Sarri ci sarà posto soltanto per un attaccante centrale.

Giulio Cardone a Radiosei

Il mercato del Bologna

Il direttore sportivo del Bologna Sartori ha colpito ancora. Sta vendendo per 30 milioni Beukema al Napoli e sta portando in Serie A per 15 milioni il difensore ceco Vitik. Perde una garanzia, incassa un saldo di 15 milioni e reinveste per un giocatore che si pensa possa fare il percorso dell’olandese che sta andando da Conte.

La campagna acquisti bloccata

Una volta sviscerati i temi burocratici e normativi che hanno bloccato il mercato in entrata della Lazio, si fa fatica a parlare di campo in attesa del ritiro di Formello. Nel frattempo, il tifoso della Lazio è costretto a ‘gufare’ il mercato delle altre e si deve augurare che non accada nulla su Guendouzi e Rovella, in particolare in ambito Premier. Ci sono queste clausole nei contratti, ma in Inghilterra ci sono risorse importanti. Bisogna sperare che non ce li vengono a prendere, con l’Inter che sembra più orientata su Ederson dell’Atalanta.

La presentazione di Sarri del 10 luglio

C’è attesa per la presentazione di Sarri del 10 luglio, mi aspetto che con lui ci sia Lotito. E’ sempre stato così. Sarà interessante quello che dirà il tecnico, la situazione Lazio è talmente unica che ogni risposta avrà un peso. E’ soprattutto ai tifosi della Lazio che interesserà capire quello che verrà fuori. Molto spesso in questi casi, le risposte di Lotito non vanno nella direzione della domanda.

Il prescelto tra Dia e Taty