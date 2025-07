Si fa avanti una squadra di Serie A per Floriani Mussolini: la situazione

Con il mercato in entrata bloccato, la società si concentrerà a sfoltire la rosa che quest’anno sarà impegnata soltanto in campionato e in Coppa Italia. Akpa Akpro e Andre Anderson hanno lasciato Formello dopo tanti anni, il loro contratto è scaduto proprio il 30 giugno. Qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità della cessione di Tchaouna al Burnley: la Lazio incasserà quindici milioni più il dieci percento sulla futura rivendita. Ci sono ancora molti giocatori da piazzare, saranno molto importanti le prossime settimane per vedere se ci saranno sviluppi.

Romani Floriani Mussolini

La posizione di Floriani Mussolini

Il terzino classe 2003 è stato controriscattato dalla Lazio: nella passata stagione alla Juve Stabia, Floriani ha messo a segno un gol e due assist e ha sfornato grandi prestazioni portando la squadra campana alle semifinali dei play-off per salire in Serie A. La società valuterà bene la sua situazione, il suo futuro è ancora da scoprire.

Una squadra di Serie A è interessata a Floriani Mussolini: la situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è un club di Serie A che è sulle tracce del terzino destro classe 2003: stiamo parlando della Cremonese. I grigiorossi hanno fatto passi concreti con la Lazio per Romano Floriani Mussolini, nell’ultimo campionato in prestito alla Juve Stabia. Le parti sono al lavoro per un’operazione in prestito con diritto di riscatto.