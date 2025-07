Roma, esplosione di una pompa di benzina e GPL: parla il sindaco Gualtieri

Questa mattina una terribile esplosione di un distributore di benzina e GPL, seguita da un incendio, ha colpito la città di Roma, precisamente via dei Gordiani, nei dintorni del centro sportivo Villa De Sanctis, dove vi era anche un centro estivo per bambini, che sono stati subito portati via. Come riportato da RomaToday, il terribile evento ha causato 21 feriti, tra cui un carabiniere, un vigile del fuoco e 9 poliziotti ma fortunatamente nessuno sembra in fin di vita. Il piano di emergenza è stato subito attivato e tutti pronto soccorso cittadini sono stati avvisati, inoltre, anche alcuni ospedali, come Casilino, San Giovanni, Umberto I e il Gemelli, hanno attivato la procedura. Riguardo a questa tragedia si è espresso il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a vari microfoni, tra cui quelli di RadioRomaSound.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sull'esplosione

Stimo monitorando la situazione dopo questa terribile esplosione che fortunatamente, a quanto risulta, non ha fatto vittime per questo voglio innanzitutto ringraziare davvero sentitamente la straordinaria professionalità, l'impegno e il prontissimo intervento dei vigili del fuoco, della polizia, della polizia locale e di tantissimi altri soggetti che ci siano recati immediatamente sul posto e che hanno realizzato uno sgombro immediato di tutte le persone presenti sia sul lato del distributore di benzina sia nel centro sportivo dove c'era un centro estivo di bambini che sono stati mandati via tra il primo incendio e l'esplosione.

Continua