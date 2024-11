Ente Morale, dott. Rodia: "Ecco perché è importante evitare le ricadute”

Nel pomeriggio, attraverso i canali ufficiali della Lazio, è andata in scena una nuova puntata di Ente Morale dove è intervenuto il dottor Rodia: il responsabile dello staff medico dei biancocelesti ha parlato dell'importanza della nutrizione. Queste le sue parole

E' molto importante la vitamina C non solo per prevenire gli infortuni ma soprattutto per l'idratazione, anche per le condizioni climatiche e per la partita. Consideriamo anche che la prima partita di Serie A quest'anno è stata il 18 agosto, cambiano le condizioni climatiche ma è importante sempre ripristinare l'atleta nelle sue funzioni nel minor tempo possibile. E' richiesta sempre la guarigione in tempi rapidi.