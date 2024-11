Pedullà su Tavares: "Accertamenti approfonditi entro domani"

Nuno Tavares, reduce dal suo impegno con la Nazionale portoghese lo scorso venerdì, non è stato presente nemmeno in panchina per la partita contro la Croazia di ieri sera.

Niente Croazia per lui

Il terzino ha subito un infortunio durante l'ultimo allenamento, riportando una mialgia che lo ha costretto a dare forfait per l'ultima partita dei gironi di Nations League.

Una brutta botta non solo per la Nazionale portoghese ma anche per la Lazio dunque, che potrebbe fare a meno del giocatore nel prossimo incontro di Serie A previsto per domenica contro il Bologna.

Quando ne sapremo di più?

Per capire le reali condizioni del giocatore si dovrà aspettare domani, come annunciato dal noto insider di mercato Alfredo Pedullà sul suo canale X (ex Twitter):

#Tavares: accertamenti approfonditi entro domani per verificare le sue condizioni al ginocchio