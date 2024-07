Stagione 2010-2011, il mercato della Lazio di Edy Reja

Dopo la difficile stagione 2009-2010, in cui solo l'arrivo di Edy Reja e un forte intervento nel mercato invernale salvarono le sorti di una Lazio pericolosamente vicina alla zona retrocessione, l'estate successiva la società biancoceleste riuscì a rinforzare l'organico attraverso poche operazioni mirate, tra cui l'arrivo del brasiliano Hernanes.

Le due sessioni di mercato

La stagione 2010-2011, la seconda per Edy Reja sulla panchina biancoceleste, vede nel mercato estivo tre operazioni cardine per l'assetto del tecnico ex Napoli: il riscatto di Sergio Floccari dal Genoa, con l'attaccante calabrese che tanto bene aveva fatto nel finale di stagione precedente, contribuendo notevolmente nel risollevare i biancocelesti nella seconda metà di campionato; l'arrivo di Alvaro Gonzàlez, centrocampista uruguaiano prelevato dal Nacional; lo sbarco a Roma del centrocampista offensivo del San Paolo Hernanes, che negli anni successivi avrebbe poi scritto pagine importanti della storia recente biancoceleste. La sessione invernale porta a Roma due ulteriori rinforzi: si tratta dell’ex Genoa Giuseppe Sculli e del centrocampista nigeriano Ogenyi Onazi.

Hernanes, tra Lazio e Serie A

Assoluto protagonista della Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013, il centrocampista brasiliano arriva a Roma dopo aver conquistato la Serie A brasiliana sia nel 2007 che nel 2008, per poi lasciare Roma a gennaio 2014, rimanendo in Serie A tra le fila nerazzurre, passando poi alla Juventus nell'estate del 2015. A Torino Hernanes diventa campione d'Italia nella stagione 2015-2016, annata in cui porta a casa la sua seconda Coppa Italia, battendo in finale il Milan grazie a una rete di Morata, in una gara giocata da titolare dall'asso brasiliano.

La stagione

Il centrocampista brasiliano diviene nel suo primo anno a Roma il miglior marcatore in campionato, mettendo a referto undici reti: secondo Mauro Zarate a quota nove. A seguire Sergio Floccari con otto reti, seguito da Libor Kozak e Stefano Mauri, entrambi a quota sei. La Lazio concluderà al quinto posto in classifica la propria stagione, terminando il campionato a pari punti con l’Udinese di Di Natale e Alexis Sanchez, con i bianconeri che staccarono il pass per il preliminare di Champions League, proprio ai danni della squadra di Reja. Più negativo il percorso in Coppa Italia, che vide i biancocelesti essere eliminati agli ottavi di finale dalla Roma: decisiva la rete di Simplicio, dopo i due calci di rigore trasformati da Borriello ed Hernanes.