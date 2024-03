FanPage.it | Approvato il nuovo codice della strada 2024 alla Camera, cosa cambia: tutte le regole e le novità

Il nuovo codice della strada 2024 è stato approvato alla Camera, con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Come riportato da Fanpage.it, il testo non entra ancora in vigore: passa al Senato, dove sarà prima esaminato dalla commissione Trasporti e poi trasmesso all'Aula. Qui, se non ci saranno ulteriori modifiche, arriverà il via libera definitivo. Potrebbero volerci poche settimane o alcuni mesi, a seconda del ritmo dei lavori parlamentari. Trattandosi poi di una legge delega, prima che molte delle nuove regole della strada siano effettivamente operative dovrà intervenire il governo con degli appositi decreti.

Tra le novità ci sono la possibilità per i neopatentati di guidare auto di media cilindrata (mentre il divieto per quelle di grossa cilindrata si allunga da uno a tre anni) e una modalità diversa per i controlli quando si sospetta che ci sia la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: si seguiranno le stesse regole della guida in stato di ebbrezza. Le sanzioni per quest'ultima infrazione, così come per la guida con il cellulare, saranno più pesanti. Scatterà anche un tetto massimo per gli interessi delle multe, che smetteranno di aumentare per chi non le paga dopo un certo periodo.

Cosa cambia per i neopatentati

Quando il nuovo codice della strada entrerà in vigore, i neopatentati potranno mettersi alla guida di auto più potenti rispetto a ora, ma dovranno rinunciare alle auto di grossa cilindrata per un periodo più lungo. Oggi, infatti, chi prende la patente per un anno può guidare al massimo un'autovettura con potenza di to kW/t, mentre il limite scende a 55 kW/t per gli altri tipi di autoveicoli. Il nuovo testo estende il divieto da uno a tre anni, ma per compensare il fatto che il periodo sia più lungo aumenta la potenza consentita: per i primi tre anni di potente si potrà guidare al massimo un'autovettura con potenza di 105 kW/t, o un altro tipo di autoveicolo con potenza di 75 kW/t.

Concretamente quindi i neopatentati guadagnano la possibilità di guidare da subito un'auto di media potenza, mentre dovranno aspettare molto più tempo per le auto di grossa cilindrata. Una novità diversa invece riguarda chi prende il foglio rosa: chi sta cercando di prendere la patente AM, A1, A2 e A (moto e motorini) non potrà trasportare un passeggero.

Le nuove regole su guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti

Chi viene fermato alla guida e si trova in stato di ebbrezza riceverà sanzioni più pesanti se sulla patente ha già il codice 68, cioè ha già ricevuto condanne per aver guidato dopo aver bevuto. La multa potrà andare fino a 4.300 euro, invece che fino a 3.200 euro come avviene normalmente. Chi manomette l'alcolock, invece potrà ricevere una multa da 1.600 a 6.400 euro.

In caso di guida in stato di stupefacenti scatterà la revoca della patente, che potrà essere sospesa fino a tre anni. Per quanto riguarda gli stupefacenti, cambieranno anche le regole per i controlli. Al momento, per sanzionare un autista bisogna non solo dimostrare che ci sono sostanze stupefacenti nel sangue, ma anche che queste hanno causato uno stato di alterazione psico-fisica in chi guida. Con il nuovo codice della strada invece sarà più semplice, perché basterà che dai test emerga la presenza di sostanze stupefacenti, a prescindere dagli effetti visibili sull'individuo.

Cosa rischia chi guida usando il cellulare

Le sanzioni per chi usando il cellulare andranno da 250 euro a mille euro (in una prima fase la riforma portava la multa fino a quasi 1.700 euro, poi è stata abbassata). Per chi è recidivo, invece, la sanzione potrà aumentare fino a 1.400 euro. In tutti i casi, la patente potrà essere sospesa per una settimana se ha almeno dieci punti. Se invece i punti sono meno di dieci, invece, la patente sarà sospesa per quindici giorni. Questi tempi possono essere raddoppiati – fino a trenta giorni di sospensione – se il fatto che l'autista fosse al telefono ha causato un incidente, oppure ha mandato fuori strada un'altra auto.