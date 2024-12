Lookman regala tre punti fondamentali all'Atalanta: battuto 2-1 il Milan

Inizia con il botto questo quindicesimo turno di Serie A: nella gara delle 18:30, l'Inter ha battuto il Parma per 3-1 continuando di fatto l'inseguimento al Napoli di Antonio Conte. Questa sera invece, si è giocata la grande sfida tra Atalanta e Milan, entrambe impegnate in Champions League prossima settimana.

Depositphotos

Atalanta-Milan

E' stata una gara emozionante quella di questa sera, soprattutto nel primo tempo: entrambe le squadre partono subito forte con un'occasione per parte, Pulisic sfiora il gol così come Pasalic. E' proprio l'Atalanta a trovare il vantaggio con De Ketelaere, il grande ex di questa partita insacca in rete con un colpo di testa. La reazione del Milan però è imminente: i rossoneri sfruttano la difesa alta dell'Atalanta e, grazie ad un imbucata, Leao serve perfettamente Morata che deve soltanto appoggiarla in rete. Nella seconda frazione di gioco si abbassano leggermente i ritmi ma i padroni di casa danno l'impressione di poterla vincere da un momento all'altro; sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lookman riceve palla da una spizzata di Kolasinac e trova la rete del vantaggio grazie a un colpo di testa. Il nigeriano regala 3 punti fondamentali all'Atalanta in ottica classifica; il Milan invece, con questa sconfitta è sempre più lontano dalle posizioni che contano.

Primo posto in classifica per l'Atalanta, la Champions si allontana per il Milan

Con questa vittoria i bergamaschi raggiungono momentaneamente la vetta della classifica, continua il momento d'oro per la squadra allenata da Gasperini. Dopo la vittoria in Coppa Italia con il Sassuolo, il Milan non riesce a dare continuità e cade in casa dell'Atalanta, i primi posti si allontanano sempre di più.