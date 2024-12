L'Inter aggancia l'Atalanta e si avvicina al Napoli: battuto il Parma per 3-1

E' tornata la Serie A con due partite in programma per questo venerdì: la sfida tra Inter e Parma e il big match Atalanta-Milan. La Lazio tornerà in campo domenica dove andrà a far visita al Napoli, battuto proprio ieri in Coppa Italia per 3-1.

depositphotos

Inter-Parma

L'Inter batte il Parma per 3-1 in una gara ricca di emozioni: nel primo tempo i nerazzurri vanno diverse volte vicino al gol ma gli emiliani non restano a guardare, Cancellieri sfiora il gol ma trova una grande parata di Sommer. La partita si stappa al minuto 40' con Dimarco, bravo a raccogliere l'assist di Mkhitaryan e a smarcarsi dai difensori. Nel secondo tempo l'Inter raddoppia con Barella: il centrocampista sfrutta un grande cross dello stesso Mkhitaryan e sulla linea del fuorigioco trova la rete. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Thuram si fa trovare pronto sul secondo palo e sigla il terzo gol. Il Parma invece, sfrutta l'autogol di Darmian.

La situazione delle due squadre

La banda di Inzaghi, con questa vittoria aggancia l'Atalanta in classifica e accorcia sul Napoli, la distanza tra le due squadre è soltanto di un punto. Ricordiamo che l'Inter dovrà recuperare la partita con la Fiorentina. Il Parma invece, dopo la vittoria con la Lazio ritrova la sconfitta e resta a 15 punti in classifica.