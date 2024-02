SERIE A| L'Inter dilaga contro la Salernitana finisce 4-0. Vince il Torino

In questo primissimo anticipo della 25° giornata di Serie A andato in scena alle 19.00, il Torino di Ivan Juric ospitava il Lecce allenato da Roberto D'Aversa. Proprio i granata rispettando il vantaggio dato dalle mura amiche hanno avuto la meglio sui giallorossi per due reti a zero, grazie ai gol di Bellanova al 50° e Zapata all'81°, si registra poi una rete annullata sempre al Torino, che era stata siglata dal nuovo acquisto Okereke al 91° minuto. Si ricorda che il Torino sarà la prossima avversaria della Lazio, nella sfida che andrà in scena questo giovedì, sempre in casa del Torino, per il recupero della 21° giornata, che era stata rinviata per le squadre qualificate alla Supercoppa Italiana.

I ragazzi di Ivan Juric con una partita in meno si trovano attualmente noni a quota 36 punti a meno uno dalla Fiorentina e dalla Lazio, che però deve ancora disputare la sua partita contro il Bologna. Lecce, invece, fermo in tredicesima posizione con 24 punti.

La gara delle 21.00 tra prima e ultima del Campionato, Inter e Salernitana, è senza storia fin dal calcio d'inizio, con i nerazzurri che trionfano per 4-0 rovinando la prima partita sulla panchina campana a Fabio Liverani. La prima frazione di gara si conclude con tre reti in favore dell'Inter, gol a firma dei soliti Lautaro (19') e Thuram (19') a cui si aggiunge quello di Denzel Dumfries (40'); match praticamente concluso (90') ci pensa poi Arnautovic a rifinire lo score conclusivo sul 4-0.

Inter, dunque, sempre più primo a quota 63 punti, momentaneamente a +10 sulla Juventus, che domani sfiderà il Verona; mentre Salernitana sempre più ultima con soli 13 punti.

Le partite in programma domani sono: Napoli-Genoa (ore 15.00), Verona-Juventus (ore 18.00), Atalanta-Sassuolo (ore 20.45)